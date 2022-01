Salute 90

Scoperta la causa del Long Covid, una ricercatrice ha rivelato dove si nasconde il colpevole

Un nuovo studio ha dimostrato che c'è una significativa formazione di micro coaguli nel sangue

I sintomi del Long Covid come stanchezza, affaticamento, mal di testa, mancanza di respiro affliggono chi ne soffre per settimane, se non per mesi. La professoressa Resia Prestorius, ha studiato il fenomeno in Sudafrica per mesi, e ora, insieme al suo team, crede di aver trovato la causa dei problemi che colpiscono alcune persone guarite ma risparmiano altre.

«Un nuovo studio nel mio laboratorio ha dimostrato che c'è una significativa formazione di micro coaguli nel sangue sia dei pazienti attualmente infettati che di quelli da lungo tempo non più infettati», dice al britannico «Guardian» la professoressa della Stellenbosch University del Sudafrica: «Alcuni pazienti sono così malati che non possono lavorare o possono a malapena salire qualche rampa di scale». Ma ora c'è un nuovo approccio. Secondo lei i micro coaguli sarebbero la causa del problema.

«Abbiamo scoperto un alto livello di varie molecole infiammatorie che sono intrappolate nei micro coaguli esistenti», dice l'esperta. Per le persone sane, tali coaguli non costituirebbero un pericolo perché verrebbero dissolti in un processo chiamato fibrinolisi, spiega. Nei pazienti affetti da Long Covid, tuttavia, i coaguli sono apparentemente resistenti alla scissione della fibrina.Secondo Pretorius, i coaguli sono responsabili anche del fatto che il tessuto cellulare a volte riceve troppo poco ossigeno, il che porta all'ipossia cellulare. La mancanza di ossigeno, a sua volta, è alla base dei sintomi che questi pazienti sviluppano.

Ciò che ostacola una soluzione rapida è che non ci sono ancora test patologici affidabili che rilevino questi punti critici, continua l'esperta. Poiché i test esistenti non mostrano nulla, a molti pazienti è mossa l'accusa che la causa dei loro sintomi è la loro psiche. Il fatto che non si scopra nulla, però, è dovuto al fatto che le molecole nocive sono nascoste nei micro coaguli. Con il suo team, Resia Pretorius sta ora ricercando antidoti, e secondo lei ci sono già approcci promettenti. Ma per capire meglio il SARS-CoV-2 e le sue conseguenze, bisogna investire di più nella ricerca, avverte l'esperta.

Per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, questa nuova scoperta vuole dare speranza alle circa 100 milioni di persone in tutto il mondo che a volte sono gravemente menomate e che possono essere a maggior rischio di ictus o attacco cardiaco a causa del Long Covid.



