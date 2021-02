Cronaca 621

Scoperta casa "a luci rosse" con un palo da lap dance: una denuncia a Palagonia

Protagonista della vicenda un 42enne di Palagonia che svolgeva il suo ruolo preoccupandosi di pubblicare gli annunci su un giornale specializzato

Redazione

21 Febbraio 2021 18:53

Un appartamento trasformato in una casa "a luci rosse": dotato di ogni confort e di allestimenti come un impianto luci stroboscopico ed un "palo da lap dance" nonché, luci soffuse e sottofondo musicale nella stanza da letto. A scoprirlo i carabinieri di Palagonia.Protagonista della vicenda un 42enne di Palagonia che svolgeva il suo ruolo preoccupandosi di pubblicare gli annunci su un giornale specializzato, contrattando telefonicamente i clienti, conducendoli all'interno dell'abitazione e fornendo ogni tipo di "assistenza". All'interno veniva fatta prostituire una 50enne. L'uomo è stato scoperto dai carabinieri e denunciato per favoreggiamento della prostituzione.

Ad avvisare i carabinieri e fare scattare le indagini sono stati i residenti del quartiere, preoccupati per quel continuo andirivieni di uomini all'interno dell'abitazione. I militari hanno atteso pazientemente l'arrivo di un cliente per entrare all'interno della casa "a luci rosse" e porre fine all' "attività imprenditoriale" dell'uomo.



