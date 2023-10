Cronaca 2169

Scontro tra una Ferrari ed un camper, morte carbonizzate due persone

A causa dell'impatto avvenuto i Sardegna la Ferrari è volata fuori strada, ribaltandosi e prendendo fuoco

Redazione

E’ di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis.

Al momento non si conoscono le generalità delle vittime e i dettagli sulla dinamica. Sul posto stanno lavorando i carabinieri.

Da quanto si apprende l’incidente è avvenuto all’altezza di via Porto Botte. Si sarebbero scontrate un camper e un’auto sportiva. Sul posto insieme ai carabinieri stanno intervenendo i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell’Anas. La strada è stata chiusa al traffico.

Sono marito e moglie, svizzeri di 67 e 63 anni, le vittime dell’incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale 195, a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis.

I due, che stavano partecipando ad un raduno di auto sportive nel sud Sardegna, viaggiavano a bordo di una Ferrari che, secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia locale, durante un sorpasso si è scontrata con un camper con a bordo alcuni turisti. A causa dell’impatto la Ferrari è volata fuori strada, ribaltandosi e prendendo fuoco. I due occupanti sono morti carbonizzati.

Una Lamborghini che seguiva la Ferrari con a bordo due francesi è rimasta coinvolta nell’incidente, finendo fuori strada. Sia gli occupanti di quest’ultima auto che quelli del camper non hanno riportato gravi ferite.

Le due auto sportive stavano partecipando a un raduno che partiva stamattina da Teulada e si sarebbe concluso fra qualche giorno ad Olbia. Oggi era prevista una tappa a Masua. (ANSA).





