Cronaca 1298

Scontro tra un furgone e un pick up ad Aragona: tre i feriti, il più grave trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

Gli altri due pazienti, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo sono stati trasportati all'ospedale di Agrigento

Redazione

13 Settembre 2022 17:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scontro-tra-un-furgone-e-un-pick-up-ad-aragona-tre-i-feriti-il-piu-grave-trasportato-al-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Galllery

Violento scontro frontale tra un furgone e un pick up sulla statale 189 intorno alle 15, all'altezza del bivio per Aragona. Sul posto hanno operato i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i passeggeri dei due veicoli che appaiono pesantemente danneggiati. Tre i feriti. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha inviato sul posto l'elisoccorso e due ambulanze. Il paziente più grave, G.C., 51 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia col codice rosso. Ha un trauma toracico, diverse fratture e una brutta ferita ad un arto. Gli altri due pazienti, uno di 38 e l'altro di 39 anni sono stati trasportati all'ospedale di Agrigento, uno in codice giallo, con una frattura di femore, e l'altro in codice rosso. Quest'ultimo è attualmente sottoposto ad esami.





Violento scontro frontale tra un furgone e un pick up sulla statale 189 intorno alle 15, all'altezza del bivio per Aragona. Sul posto hanno operato i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i passeggeri dei due veicoli che appaiono pesantemente danneggiati. Tre i feriti. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha inviato sul posto l'elisoccorso e due ambulanze. Il paziente più grave, G.C., 51 anni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia col codice rosso. Ha un trauma toracico, diverse fratture e una brutta ferita ad un arto. Gli altri due pazienti, uno di 38 e l'altro di 39 anni sono stati trasportati all'ospedale di Agrigento, uno in codice giallo, con una frattura di femore, e l'altro in codice rosso. Quest'ultimo è attualmente sottoposto ad esami.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare