Cronaca 667

Scontri tra tifosi a Ravanusa, agenti feriti e auto di servizio danneggiate

Agenti e militari, schierati per garantire ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro

Redazione

Scontri fra tifoserie, all’esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa (Ag) dove è in corso il derby fra Canicattì e Licata. Almeno cinque autovetture di servizio delle forze dell’ordine sono state danneggiate, ci sono dei feriti fra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Agenti e militari, schierati per garantire ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro. La partita, valida per la ventiseiesima giornata di serie D, girone I, è comunque in corso. Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi del Canicattì, senza biglietto, all’esterno dello stadio avrebbero cercato di "caricare" i tifosi del Licata. Le forze dell’ordine hanno subito creato un cordone, ma sono stati presi d’assalto.



