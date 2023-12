Cronaca 484

Scontro tra due camion e una macchina sulla statale Gela - Catania: feriti e traffico in tilt

Sono in corso le operazioni di soccorso. Presenti anche le forze di polizia

Redazione

11 Dicembre 2023 13:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scontro-tra-camion-e-una-macchina-sulla-statale-gela---catania-feriti-e-traffico-in-tilt Copia Link Condividi Notizia

Lungo la strada statale 417 Gela - Catania si è registrato un incidente stradale in cui sono stati coinvolti due camion e una macchina. L'impatto tra i tre mezzi è stato violento. In corso ci sono le operazioni da parte dei soccorritori del 118 per accompagnare i feriti in ospedale. Sul posto anche le forze di polizia. (In aggiornamento).



Lungo la strada statale 417 Gela - Catania si è registrato un incidente stradale in cui sono stati coinvolti due camion e una macchina. L'impatto tra i tre mezzi è stato violento. In corso ci sono le operazioni da parte dei soccorritori del 118 per accompagnare i feriti in ospedale. Sul posto anche le forze di polizia. (In aggiornamento).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare