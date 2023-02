Cronaca 681

Scontro tra auto e moto sulla Ss115: morto un trentenne di Vittoria

Viaggiava assieme a un’altra persona, una donna, rimasta ferita e le cui condizioni sembrerebbero gravi

Redazione

(Fonte siracusanews.it) È di un morto e due feriti, al momento, il bilancio dello scontro tra automobile e moto di grossa cilindrata avvenuto oggi pomeriggio sulla Ss 115 Noto-Rosolini, all’altezza dello svincolo per San Paolo. Sul posto c’è la Polizia Municipale di Noto per i rilievi del caso, oltre alle ambulanze del 118 intervenute per soccorrere i coinvolti. C’è stato bisogno anche dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, ad avere la peggio è stato il centauro, il 30enne Diego Lauria, di Vittoria (Ragusa) che viaggiava assieme a un’altra persona, una donna, rimasta ferita e le cui condizioni sembrerebbero gravi. Meno gravi, invece, le condizioni della 72enne che era alla guida dell’auto. Resta da capire la dinamica dell’incidente: secondo quanto riferito da chi sta curando i rilievi, la moto con in sella i due ragazzi procedeva da Noto verso Rosolini, mentre l’automobile con a bordo la terza persona coinvolta, procedeva nel senso di marcia opposto.



