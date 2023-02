Cronaca 1544

Scontro tra auto e moto sulla Noto-Rosolini: dopo Diego muore anche Larissa

I genitori della trentenne di Piazza Armerina hanno deciso di donare gli organi della propria figlia ricoverata al Cannizzaro

Al dolore per la tragedia dei giorni scorsi in cui ha perso la vita Diego Lauria, 30enne di Vittoria residente ad Acate, in provincia di Ragusa, si aggiunge la morte di Larissa Venezia, 30enne di Piazza Armerina.

La giovane si trovava in sella con Lauria venerdì scorso sulla provinciale Noto-Rosolini, quando la moto in cui viaggiavano si è scontrata contro una Fiat Panda. Alla guida dell'utilitaria una donna di 72 anni.

Da giorni Larissa era ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stata portata con l'elisoccorso. Da subito le sue condizioni erano sembrate disperate. Oggi il decesso e la decisione dei genitori all'espianto degli organi. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane 30enne di Piazza Armerina:

«Immaginavo che la vita fosse crudele - scrive l'amica Concetta Milazzo su facebook - ma non così malvagia e così perfida. Grazie di averci onorato della tua amicizia».

Giuseppe Bruzzone: «Addio Larissa, abbiamo tutti sperato in un miracolo, immaginando che questo evento si trasformasse in un ricordo. E come un fulmine a ciel sereno sei partita per un nuovo viaggio, solo i fiori più belli vanno nel giardino del Signore». Concita Occhipinti: «Purtroppo anche la ragazza di Diego Lauria ci ha lasciati stamattina. Abbiamo sperato fino in fondo che potesse accadere un miracolo, oggi si sono riuniti come in vita, anche nella morte».

Il fratello di Larissa, Filippo Venezia: «Se sei fortunato trovi qualcuno che vede il mondo come lo vedi tu, che vuole le stesse cose, nello stesso modo. Siete una squadra, siete voi due contro il mondo. Se sei ancora più fortunato diventa amore. Larissa era diventata irriconoscibile. Sì, perché l’amore è un difetto meraviglioso, e così mi ha spiegato in poche e semplici parole che c'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove resti senza fiato per quanta emozione provi. Rimarrà per sempre impresso dentro me il ricordo, ma quest’ultimo può essere dato e può essere tolto. Che il vostro cuore adesso possa battere all'unisono. L’amore vince su tutto». (Michele Sardo, Gds.it)



