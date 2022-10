Cronaca 4432

Scontro tra auto e furgone alla zona industriale di San Cataldo: due feriti gravi

Sul posto la centrale operativa di Caltanissetta ha inviato tre ambulanze. Almeno quattro le persone coinvolte

Rita Cinardi

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla Sp6, contrada Decano, di fronte al supermercato Eurospin. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un furgone. Sul posto la centrale operativa di Caltanissetta ha inviato tre ambulanze. Almeno quattro le persone coinvolte. I due feriti più gravi sono già stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice rosso. Avrebbero riportato fratture multiple ma dagli esami diagnostici non sarebbero in pericolo di vita.



