Cronaca 962

Scontro tra auto e bici sulla statale "Di Campobello": morto ciclista

La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato due ambulanze e l'elicottero ma purtroppo l'uomo era già deceduto

Redazione

16 Febbraio 2021 12:07

Incidente sulla strada statale 557 "Di Campobello di Licata" al km 1,200.

Per cause in corso di accertamento, un'autovettura e una bicicletta sono entrate in collisione e, nell'impatto, il ciclista ha perso la vita. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato due ambulanze e l'elicottero ma purtroppo l'uomo era già deceduto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta del capo della Forestale di Licata Giuseppe Ventura, 62 anni, di Ravanusa.



La viabilità provvisoriamente deviata dalle squadre di Anas su strade secondarie è stata ripristinata.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.





Incidente sulla strada statale 557 "Di Campobello di Licata" al km 1,200.

Per cause in corso di accertamento, un'autovettura e una bicicletta sono entrate in collisione e, nell'impatto, il ciclista ha perso la vita. La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato due ambulanze e l'elicottero ma purtroppo l'uomo era già deceduto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta del capo della Forestale di Licata Giuseppe Ventura, 62 anni, di Ravanusa.



La viabilità provvisoriamente deviata dalle squadre di Anas su strade secondarie è stata ripristinata.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.





News Successiva Coronavirus, a Mondello festa di compleanno in 8 in una Limousine trasformata in discoteca: tutti multati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare