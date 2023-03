Scontro politico tra deputati per il personale Covid. Miccichè: "Atteggiamento fariseo dei deputati"

Scontro politico tra deputati per il personale Covid. Miccichè: "Atteggiamento fariseo dei deputati"

Il coordinatore regionale di Forza Italia: "Invece di accettare l’elemosina di 200 milioni di euro sugli otto miliardi che spettavano alla Sicilia, si fosse fatta una vera trattativa, adesso ci sarebbero i fondi per risolvere la questione"

Oggi a Palermo è prevista una manifestazione di protesta dei precari Covid-19 che sono stati esclusi dal rinnovo contrattuale dopo i diversi incontri che i deputati ed i commissari hanno avuto con l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. “Questo atteggiamento fariseo di alcuni deputati nella questione dei precari covid non è certamente la posizione di Forza Italia. Se invece di accettare l’elemosina di 200 milioni di euro sugli otto miliardi che spettavano alla Sicilia, si fosse fatta una vera trattativa, adesso ci sarebbero i fondi per risolvere la questione. A questo punto trovi il governo la soluzione”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.



