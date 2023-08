Cronaca 2285

Scontro mortale a Caltanissetta: i sogni di Giovanni, Eleonora e Arianna infranti in una domenica di luglio

La passione per il ballo per i due palermitani ed il coronamento del matrimonio per la giovane Toscana

Redazione

Tre vite spezzate nel cuore di un pomeriggio di fine luglio, mentre un uomo continua a lottare per rimanere in vita. Erano giovani Giovanni, Eleonora ed Arianna. Avevano rispettivamente 28, 31 e 36 anni ed hanno trovato la morte lungo la strada statale 626 Caltanissetta – Gela in contrada Capodarso. Giovanni Fossile ed Eleonora Modica vivevano a Bagheria, in provincia di Palermo, e la passione per i balli latinoamericani li aveva indotti a vivere una storia d’amore. Tornavano dal mare i due palermitani e viaggiavano a bordo di una Citroen C1 che, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile di Caltanissetta, si è scontrata frontalmente con una Toyota Yaris.

Su quest’ultima vettura viaggiava Arianna Ceccatelli, 36 anni, che viveva a Greve in Chianti in provincia di Firenze. La donna, estetista, si trovava in Sicilia con il marito Salvatore Davide Barbagallo, 41 anni, che si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Enna. L’uomo, originario della provincia di Enna, dopo le scuole superiori si era recato in Toscana e qui aveva trovato il lavoro e l’amore tanto da convolare a nozze con Arianna. “Una coppia sempre sorridente”, affermano gli amici alcuni dei quali sono giunti in Sicilia per stare accanto a Salvatore in questo particolare momento.

Tre adulti morti mentre sognavano il loro futuro tra passione e amore. Una domenica di sangue e rabbia per le famiglie che ora attendono l’ok della magistratura per poter celebrare l’ultimo saluto alle vittime della strada.



