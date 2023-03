Cronaca 373

Scontro in volo tra aerei militari vicino a Roma: morti i due piloti, tragedia sfiorata dopo che uno velivoli è precipitato in città

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte

Redazione

07 Marzo 2023 15:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scontro-in-volo-tra-aerei-militari-vicino-a-roma-morti-i-due-piloti-tragedia-sfiorata-dopo-che-uno-velivoli-e-precipitato-in-citta Copia Link Condividi Notizia

Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un prato non lontano da via Longarina, dopo aver preso fuoco: la nube di fumo è stata subito visibile dalla periferia della Capitale. Per i soccorsi sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118.

La nota dell'Aeronautica: "Morti due piloti, nessun altro coinvolto" "Nella tarda mattinata di oggi, due velivoli U-208 del 60esimo Stormo di Guidonia, in volo nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata". Lo comunica in una nota ufficiale l'Aeronautica Militare. I due aerei sono entrati in collisione, "per cause al momento non note, precipitando al suolo in un'area nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte". Il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, appresa la notizia dell'incidente di volo, ha espresso ai familiari dei militari e al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare "profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze armate e suo personale".



Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un prato non lontano da via Longarina, dopo aver preso fuoco: la nube di fumo è stata subito visibile dalla periferia della Capitale. Per i soccorsi sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118. La nota dell'Aeronautica: "Morti due piloti, nessun altro coinvolto" "Nella tarda mattinata di oggi, due velivoli U-208 del 60esimo Stormo di Guidonia, in volo nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata". Lo comunica in una nota ufficiale l'Aeronautica Militare. I due aerei sono entrati in collisione, "per cause al momento non note, precipitando al suolo in un'area nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte". Il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, appresa la notizia dell'incidente di volo, ha espresso ai familiari dei militari e al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare "profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze armate e suo personale".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare