Scontro in galleria tra un pullman e un'ambulanza della Croce Rossa, quattro morti

Le vittime sono tre sanitari e una persona trasportata. Sull'autobus viaggiavano una trentina di ragazzi in gita

Redazione

Scontro tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. Ci sarebbero alcune vittime. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. E' stato il mezzo di soccorso a scontrarsi frontalmente contro il bus.

In salvo i ragazzi sul bus

Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. Sono tutti in salvo, compreso il sacerdote che li accompagnava. Sono riusciti a fuggire prima che scoppiasse l'incendio. I ragazzi erano tutti di età compresa tra i 7 e i 13 anni, con gli accompagnatori, e provenivano da varie parrocchie della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Marche, in provincia di Ascoli Piceno: quelle di Madonna della Speranza, San Giovanni Battista, San Pio V di Grottammare e San Basso di Cupra Marittima. Dopo l'incidente, le parrocchie hanno inviato un altro pullman a prendere i ragazzi.

Le vittime tutte sull'ambulanza

I quattro morti nell'incidente erano tutti a bordo dell'ambulanza: le vittime sono tre sanitari e una persona trasportata. Dall'ospedale di Torrette di Ancona si è levata un'eliambulanza, ma per le vittime non c'era già più nulla da fare.

L'autista del pullman sotto shock

Lievemente ferito e in stato di shock l'autista del pullman dei ragazzi: si tratta di un 40enne di Ascoli Piceno, portato in osservazione a Urbino. Leggermente contusi due ragazzi a bordo del pullman: uno è stato portato in ospedale a Urbino, l'altro a Pesaro.

La dinamica dell'incidente

L'ambulanza è andata a sbattere frontalmente con il bus che trasportava un gruppo ragazzini di Grottammare in gita con la parrocchia. Il mezzo del 118, che era partito da Fossombrone in direzione ospedale di Urbino, ha completamente distrutto la parte anteriore dell'autobus. Il drammatico impatto è avvenuto intorno alle 16 nella galleria della Statale 73bis che collega la città di Urbino con quella di Fermignano.



