Scontro frontale tra due auto in provincia di Palermo: un morto

Sulla statale 121 si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 221,300

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 «Catanese“ all’altezza di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, sul tratto stradale si è verificato uno scontro frontale che ha causato anche l’interruzione del traffico. Sulla statale si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 221,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO SICILIA+++

La strada statale 121 è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni, dal km 221,000 al km 221,550 per consentire il completamento dei rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Nell’incidente si registra anche una persona ferita

Il traffico viene deviato su una strada parallela e regolato a senso unico alternato





