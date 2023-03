Cronaca 599

Scontro fra due treni: 38 morti e 85 feriti. «A bordo molti studenti», arrestato il capostazione

Un incidente ferroviario in Grecia: nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco

Redazione

01 Marzo 2023 11:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scontro-fra-due-treni-38-morti-e-85-feriti-a-bordo-molti-studenti-arrestato-il-capostazione Copia Link Condividi Notizia

Un incidente ferroviario in Grecia ha provocato la morte di almeno 38 persone e il ferimento di altre 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco. Il capostazione di Larissa è stato arrestato. Secondo i media greci, si tratta del "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze.





Un incidente ferroviario in Grecia ha provocato la morte di almeno 38 persone e il ferimento di altre 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco. Il capostazione di Larissa è stato arrestato. Secondo i media greci, si tratta del "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare