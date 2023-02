Cronaca 217

Scontro fatale contro un'auto mentre va a lavoro in sella al suo scooter: morto 47enne a Carlentini

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare il cordoglio sui social

Redazione

Ancora una tragedia sulle strade in Sicilia. A distanza di pochissimi minuti dall'incidente mortale che è avvenuto sulla strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, nella quale ha perso la vita un 47enne, a Carlentini, nella zona 167 a pochi passi da piazza S. Anna, si è registrato un altro scontro fatale. La vittima è Dario Greco 42 anni, lentinese, titolare insieme al fratello della panineria Simpanino a Carlentini.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il 42enne, che si stava recando al lavoro in sella al suo scooter, sia stato travolto da un’auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia stradale. I medici, dopo aver prestato i primi soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale San Marco dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Greco, però, a causa delle gravi ferite, non è sopravvissuto. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla morte dell'uomo, Lascia la moglie e due figli piccoli.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare il cordoglio sui social. Tra questi, l'associazione "Lentinesi nel mondo", che ha pubblicato una foto di Dario Greco. In tanti conoscevano il 42enne. Vincenzo Gigliuto, sempre sui social, ha scritto: "Non ci sono parole assurdo morire così poverino condoglianze a tutta la famiglia r.i.p in pace carissimo Dario". E ancora, Adriana Mercorillo: "Una persona davvero perbene.... Che Dio possa aiutare la sua famiglia ad affrontare l'immenso dolore x la sua assenza....buon viaggio anima fine"



