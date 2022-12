Cronaca 80

Scontri dopo la semifinale con il Marocco: in Francia centinaia di arrestati. Il video

A Parigi sono state arrestate 101 persone e un centinaio anche a Bruxelles. A Montpellier un 14enne è stato travolto e ucciso da un'auto

Redazione

Sono 101 le persone arrestate a Parigi, mentre salgono a 115 gli arresti nell’intera regione parigina, dopo la semifinale Francia-Marocco dei Mondiali di calcio. Lo riporta l’emittente Bfmtv citando la questura di Parigi. Le tensioni si sono verificate in particolare sugli Champs-Élysées, che il ministero degli Interni francese ha deciso di non chiudere. La scorsa settimana, 108 persone sono state arrestate nella regione parigina dopo la qualificazione del Marocco contro il Portogallo.

Un centinaio di arresti a Bruxelles, fermi anche ad Anversa

La polizia ha arrestato un centinaio di persone durante i disordini ieri sera a Bruxelles al termine della partita Francia-Marocco. Le persone fermate sono accusate di disturbo della quiete pubblica, di aver danneggiato due mezzi della polizia e di possesso di fuochi di artificio illegali, secondo quanto riportato questa mattina dall’agenzia Belga, che cita la polizia. Parte delle strade del centro della capitale belga erano state chiuse in vista dell’incontro e la polizia era dispiegata in forze. Arresti per i disordini del dopo partita Francia-Marocco sono stati effettuati anche nella città di Anversa.

A Montpellier 14enne travolto e ucciso da un’auto

Un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un’auto a Montpellier, in Francia, al termine della partita Francia-Marocco, ed è morto per le conseguenze delle sue ferite dopo il ricovero in ospedale. Ad annunciarlo è stata la prefettura del dipartimento del Hérault. Secondo quanto riporta Bfmtv, il ragazzo sarebbe stato investito da un automobilista attualmente ricercato. Il veicolo è stato trovato dagli inquirenti e messo sotto sequestro.



