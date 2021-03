Sport 189

Sconfitta a testa alta per la Pro Nissa impegnata a Palermo: la squadra ha dato prova di forza

Testa adesso alla trasferta di mercoledì contro l'Agriplus Acireale, servono punti per concretizzare il meritato obiettivo prefissato ad inizio stagione

Redazione

07 Marzo 2021 11:17

Si torna a casa senza punti in tasca ma con l'onore delle armi. Dalla trasferta in terra palermitana contro una delle formazioni più organizzate e forti del torneo, i nisseni rimaneggiati (Colore assente per squalifica e Lo Bongiorno infortunato nella fase di riscaldamento) con una prova di carattere mettono in seria difficoltà i rosanero che devono faticare non poco per tutto l'arco della partita per avere la meglio. Il vantaggio iniziale messo a segno da capitano Mosca sugli sviluppi di una ripartenza micidiale e una buona fase difensiva, aggressiva e attenta, non ha di certo agevolato i padroni di casa, che non hanno avuto vita facile commettendo molti errori nella costruzione della manovra offensiva forzando le giocate.

Se non fosse stato per il tiro libero nella ripresa, sprecato da Toledo, ed alcuni interventi prodigiosi del portiere di casa con molta probabilità avremmo parlato di un altro risultato finale. Ma si esce a testa alta consapevoli che la crescita di questo gruppo é evidente. Una squadra che da prova di forza e di organizzazione di gioco anche con le formazioni che stazionano nelle posizioni alte della classifica. Testa adesso alla trasferta di mercoledì contro l'Agriplus Acireale, servono punti per concretizzare il meritato obiettivo prefissato ad inizio stagione.



