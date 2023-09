Cronaca 3176

Scoglitti, tragedia al motoraduno: carabiniere in servizio a Gela si accascia e muore

Sarebbe stato colto da un malore. Sul posto il medico legale

Redazione

E' caduto dalla sua moto e si è accasciato, privo di sensi. Tragedia al motoraduno interprovinciale di moto d'epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove è morto un carabiniere che era in servizio durante l'evento. Liborio Muscia di 59 anni sarebbe stato colto da un malore, ma sul posto si trova il medico legale per eseguire una prima ispezione cadaverica e accertare le cause del decesso. Presenti anche i colleghi della compagnia di Gela, dove prestava servizio, e i carabinieri del comando provinciale. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia municipale di Vittoria, le indagini per accertare cosa è successo sono in corso. L'area è stata chiusa al traffico.(Foto di Franco Assenza)



