Politica 367

Scintille tra Greco e Conti per una relazione sull'Ati idrico. Il sindaco di Gela: "Presidente, stia sereno"

Il sindaco di Gela ha comunicato a quello di Niscemi che a breve gli consegnerà la relazione sulla situazione del servizio idrico

18 Aprile 2021 16:04

Il Sindaco di Gela, Lucio Greco, interviene a seguito delle dichiarazioni del presidente dell'ATI, Massimiliano Conti, il quale afferma che da Palazzo di Città non ha ancora ricevuto la relazione sui disservizi idrici dovuti a Caltaqua. “Il presidente stia sereno, stiamo lavorando e non ci siamo mai fermati” rassicura Greco, che spiega che già in settimana si provvederà a mandare tutta la documentazione. “Abbiamo avuto bisogno di qualche giorno in più – prosegue – perchè ho voluto personalmente confrontarmi per due volte, l'ultima ieri mattina, con i presidenti dei comitati di quartiere.

Come si ricorderà, ho chiesto loro di farci avere, ognuno per la propria zona di competenza, tutte le osservazioni e le denunce relative ai disagi subiti dai cittadini a causa della mancanza di acqua, dell'erogazione di acqua di scarsa qualità e/o di manutenzioni non fatte o fatte male. Il report ci è stato consegnato ieri, e adesso provvederemo subito ad integrarlo nella esaustiva relazione predisposta dai due dirigenti comunali da me appositamente incaricati e che è già pronta. In settimana, quindi, provvederemo all'invio della documentazione all'ATI.

Sono consapevole di essere stato quello che ha spinto maggiormente in questa direzione, e non mi tiro certo indietro, anzi. Vogliamo che l'ATI, dopo aver valutato tutto, proceda con eventuali sanzioni e che si ricominci a parlare di rimodulazione del contratto o di una sua risoluzione anticipata”. Fin qui i chiarimenti, ma Greco tiene anche a sottolineare un altro aspetto, altrettanto importante. “Spiace apprendere dalla stampa che i rappresentanti dell’Ati, in questi giorni, abbiano avuto un incontro, in remoto, con il nuovo assessore regionale all’energia Daniela Baglieri. Di questo confronto non sapevo nulla, non sono stato informato e non ho ricevuto alcun invito. Sarebbe forse il caso che il Presidente Conti fornisca chiarimenti in merito il prima possibile”.



