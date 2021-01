Cronaca 77

Sciagura aerea in Indonesia, precipita in mare un Boeing 737: 62 persone a bordo, tra cui 10 bambini

Il sito specializzato Air Live ha mostrato un video dei soccorritori che estraggono dal mare alcuni resti

Redazione

09 Gennaio 2021 16:47

Sciagura aerea in Indonesia. Un Boeing 737 di Sriwijaya Air è precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo da Giakarta come conferma il governo indionesiamno. Il volo trasportava 62 persone, di cui 56 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.Il velivolo avrebbe dovuto raggiungere la città Pontianak. A bordo c'erano due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, tra i quali 3 neonati e 7 bambini. L'ultimo contatto sarebbe avvenuto intorno alle 14 locali.

Alcuni rottami sono stati rinvenuti dalla squadra di ricerca e soccorso inviata nelle acque sopra le quali si sono perse le tracce del Boeing 737-500 scomparso dai radar poco dopo il decollo da Giacarta.

Il sito specializzato Air Live ha mostrato un video dei soccorritori che estraggono dal mare alcuni resti.



