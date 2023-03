Cronaca 324

Sciacca, si spaccia per una ex alunna e ruba gioielli e soldi a un'insegnante in pensione

La settantottenne, subito dopo la visita, si è affacciata al balcone a ha notato che la sua presunta ex alunna camminava frettolosamente in compagnia di un’altra donna

Redazione

08 Marzo 2023 11:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sciacca-si-spaccia-per-una-ex-alunna-e-ruba-gioielli-e-soldi-a-uninsegnante-in-pensione Copia Link Condividi Notizia

Si spaccia per una ex alunna e chiede di entrare in casa, ma alla fine compie un furto insieme ad una complice. È accaduto a Sciacca, in via Campania, dove una donna, bionda, di circa 30 o 35 anni, ha raggirato l'insegnante in pensione. La settantottenne, subito dopo la visita, si è affacciata al balcone a ha notato che la sua presunta ex alunna camminava frettolosamente in compagnia di un’altra donna. Insospettita, ha controllato il suo appartamento e ha scoperto che in camera da letto mancavano numerosi monili in oro, per un valore di circa 5 mila euro, e mille euro in contanti. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza e iniziato le indagini per identificare le due donne. È stata anche controllata nell'immediatezza la zona ma non è stato trovato nulla.



Si spaccia per una ex alunna e chiede di entrare in casa, ma alla fine compie un furto insieme ad una complice. È accaduto a Sciacca, in via Campania, dove una donna, bionda, di circa 30 o 35 anni, ha raggirato l'insegnante in pensione. La settantottenne, subito dopo la visita, si è affacciata al balcone a ha notato che la sua presunta ex alunna camminava frettolosamente in compagnia di un'altra donna. Insospettita, ha controllato il suo appartamento e ha scoperto che in camera da letto mancavano numerosi monili in oro, per un valore di circa 5 mila euro, e mille euro in contanti. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza e iniziato le indagini per identificare le due donne. È stata anche controllata nell'immediatezza la zona ma non è stato trovato nulla.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare