Cronaca 204

Sciacca, capelli gratis per uomini e donne che hanno difficoltà economiche

Verrà inaugurato domani sera nella parrocchia della Madonna del Carmine nel comune in provincia di Agrigento

Redazione

28 Novembre 2023 18:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sciacca-capelli-gratis-per-uomini-e-donne-che-hanno-difficolta-economiche Copia Link Condividi Notizia

Un servizio gratuito di parruccheria, sia per uomo che per donna, verrà inaugurato domani sera nella parrocchia della Madonna del Carmine di Sciacca (Agrigento). Si tratta di un’iniziativa che si inquadra nelle attività condotte dalla locale Caritas parrocchiale. Il promotore è il parroco, don Luca Restivo: «Offriamo questo servizio agli indigenti, in un’ottica di accoglienza per tutti, perché oltre allo spirito anche il corpo ha le sue necessità».

Il servizio di barbiere e parrucchieria, con tagli e pieghe per chi non può permettersi di andare in un salone, si aggiunge al kit igienico sanitario che da qualche settimana viene messo a disposizione dei bisognosi della comunità sempre dalla chiesa del Carmine, riuscendo a garantire un servizio doccia e igiene personale ma anche una lavanderia per i propri indumenti, oltre alla distribuzione di derrate alimentari.



Un servizio gratuito di parruccheria, sia per uomo che per donna, verrà inaugurato domani sera nella parrocchia della Madonna del Carmine di Sciacca (Agrigento). Si tratta di un'iniziativa che si inquadra nelle attività condotte dalla locale Caritas parrocchiale. Il promotore è il parroco, don Luca Restivo: «Offriamo questo servizio agli indigenti, in un'ottica di accoglienza per tutti, perché oltre allo spirito anche il corpo ha le sue necessità».

Il servizio di barbiere e parrucchieria, con tagli e pieghe per chi non può permettersi di andare in un salone, si aggiunge al kit igienico sanitario che da qualche settimana viene messo a disposizione dei bisognosi della comunità sempre dalla chiesa del Carmine, riuscendo a garantire un servizio doccia e igiene personale ma anche una lavanderia per i propri indumenti, oltre alla distribuzione di derrate alimentari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare