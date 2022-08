Politica 339

Elezioni in Sicilia, Schifani e Chinnici definiscono i listini dei presidenti: ecco i candidati

Ecco, secondo quanto riporta Italpress, i nominativi che a breve saranno depositati

Redazione

Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Seconda quanto risulta ad Italpress sarebbero questi i nominativi che a breve saranno depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani. Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto. I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno. La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele. In quota Udc-Dc entra la terza donna del listino, ovvero Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

Nel listino della candidata governatrice del Pd, Caterina Chinnici, che ha incassato il sostegno di +Europa, Roberta Bellia, Antonino Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Cammarata e Cesare Mattaliano. Definite liste e listìni la campagna elettorale per le regionali in Sicilia entra nel vivo e già dalla prossima settimana i primi big del centrodestra saranno nell’isola al fianco del loro candidato Renato Schifani. Lunedì mattina la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dai segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, sarà a Messina e nel pomeriggio alle 18 si sposterà a Le Ciminiere di Catania per un comizio al quale sarà presente anche l'ex presidente del Senato. Ad inizio settimana sarà in Sicilia anche il leader della Lega Matteo Salvini per una due giorni in giro per l’isola per incontrare i rappresentanti delle attività produttive e delle associazioni di categoria insieme al segretario regionale Nino Minardo.



