Ss 626, scontro tra un'auto e un'ambulanza nei pressi di Butera: due vittime

Le cause sono ancora da accertare. La strada per il momento è stata chiusa al traffico

Redazione

La strada statale 626 “Della Valle del Salso” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 45, in prossimità dello svincolo di Butera, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un’ambulanza si sono scontrate frontalmente e nell’impatto, due persone hanno perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (In aggiornamento)



