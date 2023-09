Cronaca 958

Schianto durante la diretta social ad Alatri, mamma e figli travolti: una delle bimbe elitrasportata a Roma

Alla guida dell'Audi A4 c'era un 30enne di origini marocchine che si è schiantato contro la Nissa Qashqai

Redazione

(di Vincenzo Caramadre e Andrea Tagliaferri, Il Messaggero) Schianto durante la diretta Facebook ad Alatri, in provincia di Frosinone, mamma e due figli travolti: grave una bambina di 9 anni. L'incidente si è verificato ieri poco dopo le 14 sulla provinciale Santa Cecilia, che collega Ferentino ad Alatri, in località Tecchiena Castello. I carabinieri stavano ancora eseguendo i rilievi, quando è emerso che il guidatore dell’Audi A4, un 30enne di origini marocchine residente ad Alatri, che ha invaso l’opposta corsia di marcia, schiantandosi contro la Nissan Qashqai condotta dalla giovane donna, stava riprendendo tutto con il suo cellulare. Il video, poco prima, era stato trasmesso in diretta Facebook con il sottofondo di una canzone del rapper americano Magno suonata a tutto volume. Una vicenda che ricorda quella del piccolo Manuel, morto a Roma lo scorso giugno, dopo che la Smart su cui viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina è stata centrata in pieno dalla Lamborghini a bordo della quale c’erano gli Youtuber del canale The Borderline, che stavano girando un video.

Nel caso di ieri il filmato, subito diventato virale, che dura poco più di un minuto, inquadra il cruscotto dell’auto del 30enne, dove il cellulare era agganciato ad un supporto. Le immagini sono chiarissime: dopo aver effettuato tre sorpassi, appena passato il lungo rettilineo sul quale insiste la chiesa parrocchiale, l’Audi, in piena curva, attraversa la linea di demarcazione tra le due corsie ed invade completamente il senso di marcia opposto, dal quale si vede per qualche secondo arrivare l’altro veicolo, fino all’impatto. Poi, il buio.

Il video non si interrompe, la telecamera, infatti, è fuori uso, ma il microfono continua a registrare e si sentono in sottofondo le grida disperate della donna, residente a Supino, che chiede aiuto e urla: «Chiama papà, chiama papà». «Amore, amore» e piange. A quel punto la diretta si interrompe, ma troppo tardi per non essere notata su Facebook. Nel giro di pochi minuti inizia il valzer delle condivisioni sui telefonini e le chat. Ora è stato acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri che indagano sull’accaduto. I residenti hanno allertato i soccorsi che sono arrivati in pochi minuti, prima i carabinieri del Norm, assieme alle ambulanze del 118 e ai vigili del Fuoco.

Le condizioni più preoccupanti sono apparse quelle della bambina che viaggiava con la mamma sulla Nissan. Un elicottero è atterrato nel campo adiacente al palazzetto dello Sport di Tecchiena ed ha trasferito la piccola al Bambino Gesù di Roma. Per fortuna le condizioni della minore non sono preoccupanti, anche se ha riportato una frattura scomposta a una gamba ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il conducente dell’Audi è stato curato nel pronto soccorso dello Spaziani di Frosinone: aveva ferite lievi. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri guidati del colonnello Gabriele Mattioli, i quali hanno raccolto, sul luogo dell’incidente, elementi sulla ricostruzione del sinistro che ora faranno il paio con il video che viene scandagliato in ogni sua parte. La donna e l’altro figlio, un 14enne, sono stati trasportati all’ospedale di Alatri con ferite varie. Non sono gravi. Tanto lo sdegno emerso sui social.



