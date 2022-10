Cronaca 307

Scendono ancora i prezzi dei carburanti: Q8 riduce di 2 centesimi il prezzo della benzina

Sui mercati petroliferi internazionali la quotazione della benzina ha chiuso la settimana passata in calo, mentre il diesel è tornato a salire

Redazione

Scendono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, soprattutto per quanto riguarda il gasolio. Sui mercati petroliferi internazionali la quotazione della benzina ha chiuso la settimana passata in calo, mentre il diesel è tornato a salire. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di quattro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,685 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,688, pompe bianche 1,679), diesel a 1,869 euro/litro (-6, compagnie 1,870, pompe bianche 1,866). Benzina servito a 1,829 euro/litro (-4, compagnie 1,874, pompe bianche 1,742), diesel a 2,010 euro/litro (-5, compagnie 2,051, pompe bianche 1,926). Gpl servito a 0,774 euro/litro (invariato, compagnie 0,780, pompe bianche 0,766), metano servito a 2,417 euro/kg (-47, compagnie 2,499, pompe bianche 2,352), Gnl 2,877 euro/kg (-34, compagnie 2,972 euro/kg, pompe bianche 2,813 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,793 euro/litro (servito 2,054), gasolio self service 1,964 euro/litro (servito 2,221), Gpl 0,865 euro/litro, metano 2,976 euro/kg, Gnl 2,976 euro/kg.



