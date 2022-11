Cronaca 931

Scende dall'auto sulla Statale e viene travolto da furgone: muore davanti al figlio

Il mezzo invadeva parte della carreggiata e non è stato visto in tempo dal conducente di un furgone

Redazione

E' sceso dall'auto lungo la statale 131 ed è stato travolto e ucciso da un furgone davanti agli occhi del figlio. E un 61enne di Serramanna (Sud Sardegna) la vittima dell'incidente stradale che si è verificato sulla Carlo Felice nell'Oristanese, all'altezza di Mogoro. L'uomo stava percorrendo la statale assieme al figlio a bordo di una Fiat 500L che trainava un carrello. Il carico ha dato qualche problema e l'uomo ha deciso di fermarsi a bordo strada, in assenza di una corsia di emergenza o una piazzola di sosta. Il mezzo invadeva parte della carreggiata e non è stato visto in tempo dal conducente di un furgone. L'impatto è stato violento e per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, il figlio che ha assistito da vicino alla tragedia.



