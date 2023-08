Attualita 719

Scende in campo Silvio Berlusconi: ha 17 anni, è figlio di un ghanese e gioca a Modena

Il giovane calciatore gioca nel campionato di Eccellenza dell’Emilia Romagna

Redazione

E al 75’ scende in campo Silvio Berlusconi. E’ successo a Bologna, qualche giorno fa, quando nella Virtus Castelfranco, squadra della provincia modenese impegnata contro il Corticella, ha fatto il suo esordio il diciassettenne omonimo del cavaliere. Silvio Berlusconi Boahene, classe 2005, che gioca nel campionato di Eccellenza dell’Emilia Romagna,ha preso il posto in campo di Enrico Raspadori, fratello del più noto Giacomo, attaccante del Napoli.

Chiamato da tutti Silvio, come racconta la Gazzetta di Modena, il ragazzo tifa Milan e porta questo nome in onore dell’ex premier. Il padre Anthony Bohaene, operaio ghanese, lo registrò all’anagrafe di Modena così per dargli «il nome di un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno». La notizia circolò già al tempo. “Ho scoperto Silvio Berlusconi quando sono venuto in Italia”, raccontò nel 2010 a Repubblica. “Lui mi piace lui tanto. Sono certo che mio figlio sarà contento di questo nome, piace anche alla mia famiglia. Silvio? Non piange mai, è un bambino buono”.

Ora il piccolo Silvio Berlusconi è cresciuto, studia e gioca bene a calcio. Nel suo Paese il padre Anthony era noto come B.Brown e faceva il cantante di hip-lite, genere tra l’hip-hop e la musica religiosa.



