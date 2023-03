Cronaca 510

Scende dal camion e un'auto lo travolge: così è morto un camionista sulla A1

La tragedia si è verificata nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma

Redazione

In un incidente sull'autostrada A1 ha perso la vita ieri mattina un autotrasportatore di Fiumedinisi, comune della provincia di Messina. La vittima è Natale Parisi, 64 anni, travolto e ucciso da un'auto in transito dopo essere sceso dal mezzo per effettuare le operazioni di cambio conducente con il collega. È morto sul colpo. La tragedia si è verificata nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma. L’autoarticolato era in sosta in una piazzola al km 617, ma l'auto che sopraggiungeva ha centrato in pieno l'uomo e poi si è schiantata su altri due veicoli in transito. Feriti due dei tre autisti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari soccorritori, la polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. A recuperare il corpo di Natale Parisi sono stati i vigili del fuoco, che hanno poi avviato le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Per alcune ore il traffico è rimasto bloccato. Alcuni messaggi di cordoglio da ieri campeggiano su Facebook: «Che duro lavoro quello del camionista - scrive Irene Papale -. Capita di mancare nelle ricorrenze più importanti, di perdersi traguardi importanti dei propri figli, di non dormire la notte... di mancare da casa per settimane, di stare sempre vigile al volante, lavarsi e mangiare negli autogrill. Sono scelte di vita, giusto, ma quanti sacrifici e quante rinunce dietro questo lavoro, una vita che nessuno ti ridà indietro, ma se poi finisce così è ancora più ingiusto. Continua a sorridere».

Sulla pagina di Rapid trasporti si legge: «Oggi è tragicamente venuto a mancare un collega, un amico, che ha dedicato 40 anni della sua vita al lavoro di autista, che ha sempre svolto con impegno e dedizione. Che tu possa adesso percorrere le strade più belle nell'alto dei cieli».



