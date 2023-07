Cronaca 568

Scende dal bus da Palermo con un chilo di hashish: arrestato corriere della droga

Il controllo della Guardia di finanza alla fermata dei pullman a Canicattì. L'uomo è risultato percettore di reddito di cittadinanza

Redazione

La Guardia di Finanza di Agrigento, con il supporto di unità cinofile, ha arrestato un canicattinese ritenuto un corriere della droga perché trovato in possesso di un chilogrammo di hashish. L’uomo si trovava a bordo di un autobus di linea proveniente da Palermo, dove si presume si fosse recato per approvvigionarsi della sostanza stupefacente. L’immediata perquisizione dell’abitazione del soggetto ha consentito poi di sequestrare anche un bilancino, un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente, ed altro materiale necessario al confezionamento di “dosi”, oltre ad 800 euro di denaro contante, ritenuto provento delo spaccio.

L’uomo è stato, quindi, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su richiesta della Procura di Agrigento, che ha assunto la direzione delle indagini, il Gip del Tribunale del capoluogo ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto agli arresti domiciliari. Successivi approfondimenti investigativi hanno, inoltre, consentito di accertare che l’arrestato sin dal 2022 percepiva il reddito di cittadinanza; circostanza immediatamente segnalata alla competente Autorità Giudiziaria per la prevista sospensione del beneficio economico.



