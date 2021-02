Cronaca 487

Scambiano mandragora per borragine: marito e moglie in Rianimazione salvati da avvelenamento

I due coniugi di Castelvetrano, sono arrivati al pronto soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito intubati e trasferiti in Rianimazione

14 Febbraio 2021 10:36

Due coniugi di 69 anni e 67 anni, originari di Castelvetrano, sono stati salvati da avvelenamento presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, dopo che avevano ingerito foglie di mandragora. A raccoglierle in campagna era stato il marito, scambiandole per borragine. I due sono arrivati al pronto soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito intubati e trasferiti in Rianimazione: il marito al nosocomio di Castelvetrano, la moglie, invece, al “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Ai due è stato somministrato l’antidoto e sono stati posti, per 36 ore, sotto osservazione cardiaca e respiratoria, prima di essere dimessi. (ANSA).

