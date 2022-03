Attualita 158

Scambi culturali tra studenti italiani e stranieri, Intercultura promuove incontro a Caltanissetta

L'associazione ha organizzato un incontro on line per il prossimo 20 aprile

Redazione

31 Marzo 2022 17:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/scambi-culturali-tra-studenti-italiani-e-stranieri-intercultura-promuove-incontro-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Intercultura è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. L’Associazione, presieduta a Caltanissetta da Mirko Faraci, promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.

Anche quest'anno, circa 300 studenti stranieri arriveranno in Italia per scoprire e vivere la nostra cultura presso una famiglia italiana. In occasione di ciò, noi Volontari del Centro locale di Caltanissetta abbiamo organizzato un incontro online, in data 20 aprile, per rispondere alle domande delle famiglie (agrigentine e nissene) che desiderano aprire la propria porta al mondo attraverso un’esperienza educativa.Riteniamo importante diffondere questa informazione per permettere a tutte le famiglie volenterose di vivere un'esperienza internazionale pur rimanendo a casa.



Intercultura è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. L'Associazione, presieduta a Caltanissetta da Mirko Faraci, promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all'estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Anche quest'anno, circa 300 studenti stranieri arriveranno in Italia per scoprire e vivere la nostra cultura presso una famiglia italiana. In occasione di ciò, noi Volontari del Centro locale di Caltanissetta abbiamo organizzato un incontro online, in data 20 aprile, per rispondere alle domande delle famiglie (agrigentine e nissene) che desiderano aprire la propria porta al mondo attraverso un'esperienza educativa.Riteniamo importante diffondere questa informazione per permettere a tutte le famiglie volenterose di vivere un'esperienza internazionale pur rimanendo a casa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare