Scala dei Turchi a rischio crolli: chiuso il vecchio belvedere

Mareamico nelle scorse settimane ne aveva documentato il pericolo

12 Maggio 2021 16:35

Il vecchio belvedere sopra la Scala dei Turchi è stato inibito alla fruizione pubblica dal Libero consorzio comunale di Agrigento perché non è sicuro. Mareamico nelle scorse settimane ne aveva documentato il pericolo. «Anche il sindaco di Realmonte - ricorda l’associazione ambientalista - si era premurato di additare Mareamico come organo di diffusione di false notizie. Oggi è arrivato il tempo di guardare il territorio dallo stesso punto di vista mettendo sullo sfondo la sua tutela e la sua fruizione in sicurezza».



