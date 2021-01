Politica 260

Sblocca cantieri, 59 le opere da completare: presto i commissari. Nell'elenco anche la Agrigento-Caltanissetta

Per la regione siciliana si inseriscono opere infrastrutturali necessarie e fondamentali per il rilancio del territorio e della sua economia

21 Gennaio 2021

Ieri in Parlamento il DPCM di nomina per i commissari straordinari delle 59 opere strategiche per un valore complessivo di oltre 60 miliardi. E’ stata avviata così l’ultima fase dell’iter di nomina che affida ai commissari dello sblocca-cantieri ampi poteri per accelerare le progettazioni e i lavori di opere in tutto il territorio italiano.“L’individuazione di una serie di opere strategiche con la conseguente nomina di commissari straordinari è stato un iter complesso e impegnativo. Un elenco di 59 opere per un intervento complessivo di oltre 60 miliardi, insomma una forte spinta al settore delle infrastrutture che creerà sviluppo economico e posti di lavoro. Il lungo elenco comprende 15 opere stradali, 16 opere ferroviarie, 12 interventi per infrastrutture idriche, 1 intervento per il trasporto rapido di massa, 3 opere per i porti e 12 interventi di edilizia statale.

Per la regione siciliana si inseriscono opere infrastrutturali necessarie e fondamentali per il rilancio del territorio e della sua economia. Opere importantissime per il superamento di quel GAP infrastrutturale fra nord e sud oggetto di profondo interesse del Governo per tutto il Paese quali il collegamento viario tra lo svincolo della SS 514 “di Chiaramonte” con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 “Ragusana” nonché dell’adeguamento a 4 corsie della S.S. N. 640 “Strada degli Scrittori” . Fondamentale per il collegamento ferroviario interno al territorio è la previsione del ripristino della linea Palermo – Trapani e per il progetto "Palermo Catania Messina", che consiste nella realizzazione dell’AVR per collegare le 3 aree metropolitane siciliane.

Questo Governo lavora costantemente e con serietà, per cui i tempi necessari per fare le cose per bene sono un dovere nei confronti di tutti gli italiani” commenta così il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

“Adesso le commissioni parlamentari competenti esprimeranno un parere sul documento ricevuto e a seguire saremo ben contenti di annunciare al Paese un altro grande passo avanti nel percorso di semplificazione che questo Governo si è posto come priorità, soprattutto in ambito infrastrutturale” conclude Cancelleri.





