Cronaca 684

Sbarca all'aeroporto di Catania e viene arrestato: giovane accusato di omicidio stradale

Il 24enne sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata che viaggiava contromano e a forte velocità ad Acireale

Redazione

Arrestato a Catania con l'accusa di omicidio strdale aggravato un cittadino albanese di 24 anni, R. B., che era appena sbarcato all'aeroporto Fontanarossa dopo un volo proveniente dal suo paese d'origine. Il giovane è accusato di avere provocato l'incidente che nella notte del 18 dicembre scorso provocò la morte di un 17enne ad Acireale. L'incidente si è verificato alle 3, in corso Italia: il 24enne sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata che viaggiava contromano e a forte velocità lungo la strada della cittadina catanese. L'auto si è scontrata con lo scooter sul quale viaggiava la vittima, sbalzata a diversi metri di distanza: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le indagini che hanno portato al 24enne, finito ai domiciliari, sono state condotte dal commissariato di Acireale e dalla polizia postale, con il coordinamento della Procura di Catania.



