Sbarca al porto di Olbia con 34 ovuli di cocaina nello stomaco: cani antidroga lo fanno arrestare

Il suo comportamento, gli uomini dell'Unità cinofila lo hanno accompagnato all'ospedale per approfondire la question

Il fiuto di Joy e Betty ha fatto arrestare a Olbia un corriere della droga con mezzo chilo di cocaina nello stomaco. Un passeggero appena sbarcato da Civitavecchia ha attirato l'attenzione dei due cani dell'Unità cinofila della Guardia di finanza di Olbia. Le Fiamme gialle hanno subito fermato quel 26enne residente nel Trapanese e originario della Nigeria arrivato al porto Isola Bianca di Olbia.

Dopo la segnalazione dei cani antidroga, i controlli dei finanzieri sul passeggero e sui suoi bagagli non hanno dato alcun esito ma, visto il suo comportamento, gli uomini dell'Unità cinofila lo hanno accompagnato all'ospedale per approfondire la questione. Dalle radiografie è emersa la verità: aveva ingerito 34 ovuli che contenevano in totale mezzo chilo di cocaina. La droga è stata sequestrata e lui è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti: ora si trova piantonato in ospedale.



