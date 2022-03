Attualita 153

Sava nuovo Pg di Palermo, Mancuso (FI): "Buon lavoro, è stato un punto di riferimento per il nisseno"

Mancuso: "Con lei al timone, la procura di Caltanissetta ha raggiunto risultati straordinari"

Redazione

25 Marzo 2022 11:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sava-nuovo-pg-di-palermo-mancuso-fi-buon-lavoro-e-stato-un-punto-di-riferimento-per-il-nisseno Copia Link Condividi Notizia

"Dal primo giorno in cui si è insediata, la dott.ssa Lia Sava è stata un punto di riferimento per il territorio nisseno, al quale non ha mai tralasciato di apportare un contributo serio e costante. Con lei al timone, la procura di Caltanissetta ha raggiunto risultati straordinari. Ricordo tra questi la condanna all'ergastolo per il boss Matteo Messina Denaro. Ecco perché le auguro buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto. Sono certo che saprà distinguersi anche a Palermo, dimostrando che non è il genere che rende una persona competente. È la preparazione e l'esperienza maturata sul campo. È la dott.ssa Sava in questo, non è seconda a nessuno". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso a seguito della nomina di dott.ssa Lia Sava come nuovo procuratore generale di Palermo.



"Dal primo giorno in cui si è insediata, la dott.ssa Lia Sava è stata un punto di riferimento per il territorio nisseno, al quale non ha mai tralasciato di apportare un contributo serio e costante. Con lei al timone, la procura di Caltanissetta ha raggiunto risultati straordinari. Ricordo tra questi la condanna all'ergastolo per il boss Matteo Messina Denaro. Ecco perché le auguro buon lavoro per il nuovo incarico ricevuto. Sono certo che saprà distinguersi anche a Palermo, dimostrando che non è il genere che rende una persona competente. È la preparazione e l'esperienza maturata sul campo. È la dott.ssa Sava in questo, non è seconda a nessuno". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso a seguito della nomina di dott.ssa Lia Sava come nuovo procuratore generale di Palermo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare