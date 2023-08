Cronaca 185

Sardegna, skipper ubriaco alla guida di un gommone con bambini: sanzionato

La guardia costiera ha proceduto a imbarcare tutti i passeggeri. Multe per oltre 7mila euro allo skipper

Redazione

04 Agosto 2023 10:00

I Militari della Guardia Costiera di La Maddalena, impegnati nell’Operazione “Mare Sicuro”, sono intervenuti ieri sera, nei pressi dell’Isola di Spargi, a La Maddalena, nei confronti di uno skipper alla guida di un gommone in evidente stato di ubriachezza. La segnalazione è partita da alcuni cittadini grazie ai quali la Motovedetta CP 714 ha potuto rintracciare e raggiungere l'imbarcazione nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia di Cala Soraya intenta ad effettuare attività di noleggio nautico, con 16 passeggeri tra i quali 5 bambini.

Verificato dai militari l’evidente stato di alterazione psicofisica dello skipper, si è quindi proceduto a imbarcare a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera tutti i passeggeri e scortare il gommone nel porto di La Maddalena. Nei confronti del conduttore del gommone sono state elevate una sanzione amministrativa di 6.666 euro per guida in stato di ebrezza e una seconda di 459 euro per il superamento del numero dei passeggeri trasportabili, oltre al sequestro dell’unità da diporto e alla sospensione della patente nautica per un periodo da 12 a 24 mesi.



