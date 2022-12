Attualita 161

Saranno Francesco Gabbani, Sicily Pop Orchestra, con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì, e gli Shakalab i protagonisti del concerto di Capodanno a Palermo

In apertura Esdra, Bruna e Kid Gamma. Conduce Sergio Friscia con Ylenia Totino

Redazione

Saranno Francesco Gabbani, fra gli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano, Sicily Pop Orchestra, con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì, e gli Shakalab i protagonisti del concerto di Capodanno a Palermo che si terrà il 31 dicembre 2022 a piazza Politeama. In apertura, le esibizioni delle artiste e artisti siciliani Esdra, Bruna e Kid Gamma. Sarà una vera e propria festa (a partire dalle 20.00), che sarà condotta dall’attore e comico palermitano, direttamente da RDS e Striscia la Notizia, Sergio Friscia con Ylenia Totino Il concerto sarà visibile anche in diretta tv su Tgs ed in streaming sulle piattaforme digitali del Giornale di Sicilia.

Il pubblico palermitano festeggerà la mezzanotte con i successi di Francesco Gabbani, primo artista nella storia del Festival di Sanremo a vincere consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big, che darà vita ad un vero e proprio concerto che durerà circa un’ora e mezza. Prima di Gabbani, salirà sul palco la Sicily Pop Orchestra (soliste: Giuliana Di Libero, Pamela Barone e Katya Miceli), un collettivo di musicisti ed artisti provenienti da tutta la provincia di Palermo che, sotto la guida del M° Antonio Zarcone, ha come obiettivo la divulgazione della musica “Popolare” Siciliana in giro per il modo, con la partecipazione di Mario Incudine, cantante, attore teatrale e polistrumentista italiano, esponente della musica popolare siciliana è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana, e Alessio Bondì, le cui radici folk della sua musica si mescolano con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Dopo Gabbani, si esibiranno gli Shakalab - collettivo siciliano reggae/hip hop nato nel 2010 e formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo - ad oggi uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama urban/black italiano.

In apertura, spazio ai giovani talenti di Palermo come Kid Gamma, cantante, pianista e beatmaker classe 2002, con il video del nuovo singolo “Farci Male” in anteprima esclusiva su MTV New Generation. Esdra, cantautrice siciliana di 21 anni, ha partecipato alle finali di Music For Change 2022 (“Musica Contro le Mafie”), concorso che l’ha vista vincitrice del premio Musa Factory e prossima partecipante a Casa Sanremo 2023. Bruna, cantante e autrice classe 97, dell’etichetta siciliana Lo Stato Dell’Arte, il suo primo singolo “Diario” è stato presentato all’interno del programma “Che ci faccio qui” su Rai3 in prima serata.

L’evento è organizzato dalla costituente ATS, composta da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata e Alessia Billitteri per Utopia Srls e Carmelo Galati per Associazione Culturale Wilder - in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Comune di Palermo -, giovani realtà imprenditoriali nell’ambito degli eventi culturali che hanno deciso di investire la propria esperienza e la propria passione a Palermo e in Sicilia: “Vogliamo sinceramente ringraziare il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore alla Cultura Giampiero Cannella per aver accettato la nostra proposta. Palermo è la città che abbiamo scelto, il cuore ci ha riportati a casa – dichiara l’organizzazione - Ora più che mai siamo certi e convinti che essere tornati a vivere e a lavorare qui, dopo anni di formazione e lavoro in giro per le capitali d’Italia e d’Europa, è stata l’idea giusta. La grande opportunità che ci viene data, di mettere a frutto le nostre competenze, le capacità e la nostra passione, al servizio della città che amiamo per la realizzazione di uno degli eventi più importanti dell’anno, ci inorgoglisce e ci rende davvero felici”.

“L’unione delle nostre realtà produttive e l’esperienza maturata negli anni – prosegue - nell’ambito degli eventi culturali, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Palermo, ci dà la forza di immaginare e desiderare una notte magica e indimenticabile, un grande spettacolo da offrire a tutta la città e alle migliaia di cittadini e turisti che entusiasti verranno a festeggiare, in piazza, l’arrivo del nuovo anno”.

“Sono felicissimo di poter trascorrere insieme ai palermitani e a tutti coloro che verranno a trovarci nella mia amata città nella splendida piazza Politeama, l’ultima notte dell’anno. Brinderemo a un 2023 di salute, di pace, di serenità, lo faremo con tanta musica e tante risate. E a proposito di musica, sarà una gioia condividere il palco con Francesco Gabbani, un grande cantautore e uno straordinario intrattenitore, pieno di energia e allegria. Sono certo che vivremo una serata fantastica, sul palco come tra il pubblico, sarà una grande festa tra amici, in una piazza gremita di famiglie. Invito tutti a partecipare e a divertirsi con noi. Il palco sarà una grande vetrina per bravissimi artisti siciliani che si esibiranno nel corso della serata. Non mancheranno delle graditissime sorprese. Parola d’ordine: divertimento!” E come dico sempre: “Grazie di cuore, Amici… siate felici!” Vostro, Sergio Friscia.



