Santoro chiamato a guidare il consiglio direttivo dell’Ordine interprovinciale Caltanissetta - Agrigento dei tecnici sanitari

Il presidente: "Tra i tanti obiettivi qualche quello della lotta contro l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie"

Redazione

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine interprovinciale Caltanissetta - Agrigento dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Tsrm-Pstrp) per il quadriennio 2022-2026 che risulta così composto: Presidente Vincenzo Santoro, vicepresidente Dario Bottone, segretario Valerio Cammarata, tesoriere Filippo Crucillà Filippo ed i consiglieri Selene Spina, Giuseppe Alcamisi, Luigi Giorgio, Vito Marasco, Jancarlo Suarez, Martina Cimino, Cristina Turco, Carlo Veneziano Broccia e Salvatore Salomone.

Il collegio dei revisori Francesco Cascio, Giovanni Vecchio, Luigi Congiu. Ricordiamo le 18 professioni sanitarie facenti parte del suddetto Ordine multiprofessionale: Assistente Sanitario; Tecnico sanitario di radiologia medica; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

"Sono onorato e cosciente della responsabilità per la riconferma dell’incarico ricevuto - le parole del presidente – Il nuovo consiglio direttivo vede l’ingresso di 9 nuovi colleghi di diverse professioni, ciò rappresenta un valore aggiunto per la conduzione di un ordine multiprofessionale e multidisciplinare come il nostro, là dove c’è eterogeneità, c’è anche ricchezza di idee ed ampiezza di vedute. Lavoreremo in continuità con quanto di buono già costruito negli anni passati ed in armonia con le commissioni d’albo. Convoglieremo risorse ed energie sulla formazione e sull’aggiornamento degli oltre 1300 professionisti sanitari iscritti agli albi che oggi più che mai hanno il dovere di confrontarsi e misurarsi con i continui ed incessanti sviluppi della medicina, cercando di rispondere al meglio, attraverso prevenzione, diagnosi e trattamenti terapeutici, ai bisogni di salute dei destinatari del sistema sanitario: i nostri concittadini nisseni e agrigentini. Ci faremo portavoce dei diritti di tutti i colleghi, facendone rispettare il codice deontologico e ci proporremo ai tavoli regionali e provinciali per la programmazione delle politiche sanitarie delle 2 ASP di nostra competenza territoriale".

Tra i tanti obiettivi qualche quello della lotta contro l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, segnalando con fermezza ai Nas ed alla Guardia di Finanza qualsiasi forma di violazione del codice penale. "In qualità di rappresentanti di un organo istituzionale sussidiario dello Stato - prosegue il presidente - ci faremo carico della crescita professionale degli iscritti soprattutto dei giovani neolaureati, promuovendo borse e premi studio ed esonerando gli stessi dal pagamento della prima quota annua di iscrizione. Favoriremo l’interazione professionale e culturale con gli altri ordini professionali (Medici, Infermieri, Ostetriche, Biologi, Veterinari, Chimici e Fisici, Psicologi) oggi ritenuta fondamentale in una Sanità moderna dove l’ultra specializzazione corre il rischio di creare isole di sapere prive di interconnessione ed interdisciplinarità. Infine colgo l’occasione per ringraziare tutti i Colleghi, il Consiglio Direttivo ed i Presidenti delle Commissioni d’Albo per l’insostituibile contributo e l’ininterrotta attività che hanno svolto e svolgeranno a beneficio del nostro territorio e della nostra comunità; rivolgo a loro un sentito augurio di buon lavoro, nello spirito propositivo e collaborativo che da sempre caratterizza l’operato dell’Ordine".



