Santo Stefano di Camastra-Gela, sopralluogo di Cancelleri: i lavori proseguono

Il sottosegretario ha voluto constatare personalmente a che punto sono i lavori della strada che collega la Sicilia da Nord a Sud

Redazione

28 Settembre 2021 21:25

Dopo l’apertura, a giugno 2020, del lotto B4b, nell'ambito dell'itinerario Nord-Sud, Santo Stefano di Camastra-Gela, il Sottosegretario al Mims On. Giancarlo Cancelleri è tornato sulla strada statale 117 per dei sopralluoghi e verificare personalmente l’andamento dei lavori. “Questa mattina stato sulla Nord-Sud SS 117 che collegherà Santo Stefano di Camastra a Gela attraversando di fatto la Sicilia da Nord a Sud, in particolare nei lotti del tratto tra Mistretta e Nicosia” – commenta Cancelleri.

“I lavori procedono e sono felice di vedere anche quasi ultimato il Viadotto Malgurno, di 140 metri. A breve spero di poter consegnare diversi tratti di questa strategica infrastruttura siciliana, riducendo così non pochi disagi ai cittadini e cominciando a vedere finalmente questa arteria prendere forma. L’attenzione che ho per questa importante strada, che attraversa verticalmente tutta la mia Sicilia, è massima. La realizzazione e l’ammodernamento della superstrada dei due mari è una vicenda che si trascina da oltre 50 anni, ma che al Ministero delle Infrastrutture, abbiamo deciso di risolvere concretamente il prima possibile grazie anche alla sinergia cercata e trovata con i Sindaci dei territori interessati ed il grande lavoro di Anas”.

Così descrive orgoglioso e soddisfatto, il Sottosegretario Cancelleri, i lavori in corso nel cantiere visitato questa mattina sulla SS 117.



