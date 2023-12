Attualita 865

Santa Lucia, le Vincenziane portano arancine e cuccìa ai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta

A San Martino avevano preparato per loro le muffolette. In vista del Natale sono previsti altri incontri

Redazione

Come ogni anno le Vincenziane, in occasione della festa di Santa Lucia, hanno pensato ai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile, portando cuccìa e arancine, oltre che aiuti per i ragazzi più bisognosi. "Giorno 21 dicembre - spiega padre Alessandro Giambra, cappellano dell'Ipm - faremo un pranzo con loro, preparato dalla mensa della casa di Gerico e le Vincenziane saranno presenti ancora una volta con la nuova direttrice Viviana Savarino. Momenti di condivisione in vista del Natale per far vivere ai ragazzi lo spirito delle festività"



