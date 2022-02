Cronaca 4105

Santa Caterina Villarmosa, giovane picchiato da altre dieci persone in un bar: indagano i carabinieri

Lo studente di 20 anni ha presentato denuncia in un momento successivo. Al vaglio dei carabinieri le immagini delle videocamere

Rita Cinardi

22 Febbraio 2022 18:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/santa-caterina-villarmosa-giovane-picchiato-da-altre-dieci-persone-in-un-bar-indagano-i-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

I carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta in un bar del luogo intorno alla mezzanotte di sabato. A denunciare l'episodio, in un momento successivo a quando si è verificato, è stata la vittima del violento pestaggio, uno studente di 20 anni picchiato a calci e pugni da una decina di ragazzi. Al momento i carabinieri, anche mediante la visione delle telecamere e sentendo alcune testimonianze, stanno tentando di risalire all'identità dei giovani che hanno picchiato il ventenne. Quest'ultimo ha riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Alla base dell'aggressione vi sarebbero futili motivi ma anche su questo dovranno fare luce i militari dell'Arma che, la sera del violento pestaggio, non sono mai stati contattati dai presenti.



I carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta in un bar del luogo intorno alla mezzanotte di sabato. A denunciare l'episodio, in un momento successivo a quando si è verificato, è stata la vittima del violento pestaggio, uno studente di 20 anni picchiato a calci e pugni da una decina di ragazzi. Al momento i carabinieri, anche mediante la visione delle telecamere e sentendo alcune testimonianze, stanno tentando di risalire all'identità dei giovani che hanno picchiato il ventenne. Quest'ultimo ha riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Alla base dell'aggressione vi sarebbero futili motivi ma anche su questo dovranno fare luce i militari dell'Arma che, la sera del violento pestaggio, non sono mai stati contattati dai presenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare