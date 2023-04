Salute 353

Santa Caterina Villarmosa e Resuttano senza pediatra: i sindaci scrivono ad Asp e assessorato

I due sindaci chiedono che l'azienda sanitaria provinciale si attivi al più presto possibile per risolvere il problema

Redazione

I sottoscritti Giuseppe Ippolito e Rosario Carapezza, nella qualità di Sindaci e legali rappresentanti Pro-tempore rispettivamente del Comune di Santa Caterina Villarmosa e Comune di Resuttano: Preso atto che a decorrere dal giorno 01 Aprile c.a., da notizie acquisite non ufficialmente, il Dott. Perna Mario Giuseppe interromperà il suo servizio di Pediatra di Libera Scelta (PLS) operante nei Comuni di Santa Caterina Villarmosa e Resuttano lasciando scoperta la suddetta area territoriale ed impedendo di fatto la libera scelta di un Pediatra che possa assistere la popolazione di età pediatrica della predetta area;

Considerato che la mancanza di un PLS nei comuni di Santa Caterina Villarmosa e Resuttano viene a determinare di fatto una carenza assistenziale che viola i principi istitutivi e fondativi del Sistema Sanitario Nazionale che garantiscono la universalità, l’uguaglianza e l’equità del diritto alla salute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con gravi ripercussioni soprattutto per coloro i quali hanno difficoltà a spostarsi e/o raggiungere altre sedi con possibile interruzione dei servizi assistenziali;

Considerato altresì che l’Art. 30 dell’ACN PLS prevede che, con Accordi Integrativi Regionali (AIR), “si possono determinare rapporti ottimali diversi per singoli ambiti territoriali o per l’intero territorio regionale tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche demografiche , delle peculiarità geografiche del territorio e dell’offerta assistenziale, nonché di specifiche difficoltà assistenziali locali” (comma 2); In tutti i comuni, Circoscrizioni e località con oltre 300 assistiti deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale (Comma 5); Il fabbisogno di pediatri di libera scelta viene regolato nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali (Comma 6); Al fine di garantire l’assistenza pediatrica l’Azienda può procedere all’individuazione di un ambito territoriale carente (zona carente straordinaria) anche in deroga e previo parere del Comitato Aziendale di Pediatria (Comma 8); V. anche D.D.G n.3/2023 Re – Assessorato della Regione Siciliana- Assessorato della Salute – “Ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta in Sofferenza Assistenziale”.

Considerato tutto quanto sopra, al fine di affrontare con celerità ed efficacia il problema venutosi a creare in un ambito territoriale già pesantemente penalizzato per la desertificazione oltre che demografica anche socio-economica e sanitaria (v. mancata programmazione e previsione di una Casa di Comunità nella suddetta area), di seguito proponiamo quelle che riteniamo possano essere le soluzioni possibili e praticabili

SI RICHIEDE a) La istituzione di una zona carente straordinaria ai sensi del citato art. 30 dell’ACN PLS, da considerare legittima in quanto rimedio posto proprio a garanzia dell’effettività del diritto all’assistenza pediatrica rapportabile all’esercizio di un potere attribuito alla Regione dalla normativa nazionale (tenendo conto che nell’ambito territoriale di riferimento tra Santa Caterina e Resuttano si contano complessivamente N. 696- Seicentonovantasei pazienti tra 0 e 14 anni); b) La opportunità e la possibilità di istituire un P.I.P. (Pronto Intervento Pediatrico) nei comuni di Santa Caterina e Resuttano nei giorni feriali; c) La possibilità di assegnare in deroga i pazienti pediatrici da 0 a 6 anni ai PLS di Caltanissetta con l’impegno di garantire nei giorni feriali la presenza, a turno di uno dei sei pediatri, nei comuni di Santa Caterina e Resuttano; d) La possibilità di valutare la presenza e la eventuale disponibilità di PLS di altri ambiti territoriali a completare il loro target di assistiti aprendo uno studio a Santa Caterina e a Resuttano presso locali messi a disposizione dall’ASP; e) L’opportunità che codesta Azienda Sanitaria si attivi con assoluta tempestività per la soluzione del problema segnalato, chiedendo al contempo, per il ruolo di massima autorità sanitaria riconosciuta dalle norme vigenti ai Sindaci, di essere chiamati a condividere le eventuali soluzioni che il Dipartimento delle Cure Primarie intende adottare. Certi di un vostro cortese e sollecito riscontro, si ringrazia anticipatamente e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.



