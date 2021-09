Cronaca 3682

Santa Caterina Villarmosa, donna aggredita dal suo cane Chow Chow ricoverata in prognosi riservata

Il cane ha aggredito la sua padrona provocandole ferite profonde alle braccia e alle gambe

Rita Cinardi

16 Settembre 2021 09:12

Una donna di 78 anni di Santa Caterina Villarmosa è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dopo essere stata aggredita dal suo cane di razza Chow Chow. L'aggressione è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì e non è ancora chiaro perché l'animale, che a quanto pare aveva sempre avuto un comportamento docile, abbia morso la sua padrona così ferocemente tanto da provocarle profonde ferite alle braccia e alle gambe. La donna è stata soccorsa dai familiari e trasportata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo gli accertamenti in pronto soccorso è stato disposto il trasferimento a Catania. Il cane è stato affidato ai familiari della donna. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa.



Una donna di 78 anni di Santa Caterina Villarmosa è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dopo essere stata aggredita dal suo cane di razza Chow Chow. L'aggressione è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì e non è ancora chiaro perché l'animale, che a quanto pare aveva sempre avuto un comportamento docile, abbia morso la sua padrona così ferocemente tanto da provocarle profonde ferite alle braccia e alle gambe. La donna è stata soccorsa dai familiari e trasportata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo gli accertamenti in pronto soccorso è stato disposto il trasferimento a Catania. Il cane è stato affidato ai familiari della donna. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Santa Caterina Villarmosa.

Ti potrebbero interessare