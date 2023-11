Cronaca 759

Santa Caterina Villarmosa, auto travolge due scale a pioli: operai precipitano da 3 metri

I due, di 30 e 27 anni, sono stati trasportati dagli operatori del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

Travolge due scale a pioli con l'auto facendo cadere due operai. E' successo ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri della stazione, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale operativa, sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un 56enne del luogo, transitando a bordo della propria autovettura lancia Delta, aveva travolto inavvertitamente due scale a pioli poggiate sulla sede stradale, sulle quali si trovavano due operai di 30 e 27 anni, di una ditta di Capo d’Orlando (ME). I due operai, che erano intenti ad effettuare alcune riparazioni ad una scatola elettrica situata all’altezza di 3 metri, sono precipitati al suolo procurandosi, a seguito dell'impatto, lesioni agli arti. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove sono stati sottoposti a cure mediche e accertamenti diagnostici e dimessi con 30 giorni di prognosi.



© Riproduzione riservata

