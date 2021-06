Cronaca 3012

Santa Caterina, tentano di rapinare l'ufficio postale ma il direttore li mette in fuga: caccia a due malviventi

E' successo all'ufficio posta le di via Michele Capra. L'immediata reazione del direttore, ha messo i due rapinatori in fuga

Redazione

12 Giugno 2021 14:19

Tentano rapina all’ufficio postale di Santa Caterina Villarmosa ma il direttore li mette in fuga. I carabinieri sono alla ricerca dei due malviventi che questa mattina hanno tentato il colpo all’ufficio postale di via Michele Capra. I rapinatori hanno cercato di intimidire il direttore, che in quel momento stava caricando il bancomat, lasciando intendere di avere un’arma. Pronta però la reazione del direttore che è riuscito a bloccare tempestivamente lo sportello del bancomat e metterli in fuga.



