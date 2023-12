Attualita 229

Santa Caterina, incontro della delegazione Fai tra storie di riscatto e coraggio femminile

L'appuntamento è previsto per sabato per un viaggio tra monumenti e opere d'arte

Redazione

Un sabato di inizio dicembre, un piccolo borgo dell’entroterra siciliano e la magia di attraversarne le strade e le piazze sotto il sole tiepido e i primi profumi del Natale. Così immaginiamo l’evento che si svolgerà tra le vie del borgo di Santa Caterina Villarmosa il prossimo 9 dicembre. Per scoprire e raccontare una delle più belle storie di riscatto e coraggio femminile della seconda metà del ‘900: quella delle ricamatrici di Santa Caterina e delle trine siciliane.

Un viaggio tra monumenti ed opere d’arte attraverso un itinerario guidato da Apprendisti Ciceroni ed un palazzo comunale che per un giorno si trasforma ad accogliere turisti e cittadini. Il piano terra del Palazzo Comunale ospiterà un’esposizione di ricami e lavorazioni artistiche. Al primo piano dello stesso si terrà per l’intera giornata un workshop di ricamo e tessitura con la partecipazione degli artisti Giovanna Seminatore e Simone Mezzatesta e il contributo delle ricamatrici Maria la Monica, Maria Frattallone, Maria Pastorello, Rosetta Presti e Maria Grandeppiero.

La sala consiliare al 2° piano alle 11 si riempirà delle voci dell’incontro dibattito dal titolo L’arte del ricamo. Il valore di una comunità. Aperto dai saluti del sindaco Giuseppe Ippolito e moderato dalla Delegata FAI Rosa Gangi, l’incontro vedrà sul palco numerosi protagonisti. Fiorella Falci, giornalista e Delegata FAI Cultura per la provincia di Caltanissetta; Dafne Anastasi, sindacalista; Guia Risari, scrittrice e autrice del libro Il filo della speranza; Anne Clemence de Grolée, artista francese; Giovanna Seminatore, artista e titolare del laboratorio 8MANItessuti; Piero Di Pasquale, titolare della start-up MANIMAworld; La poetessa Antonella La Monica. Saranno inoltre presenti Pina ed Orsola Rotondo, figlie della ricamatrice Filippa Pantano, fondatrice della cooperativa La Rosa Rossa. Tante voci per raccontare una storia della nostra terra.

Una festa di paese con la musica dei bambini dell’Istituto Comprensivo Statale Santa Caterina Resuttano e gli artisti locali Maria Carmela Salamone, Claudio Liotta ed Erika Calabrese. Ed i mercatini di Natale, che un po’ di magia natalizia rende sempre tutto più bello. L’evento, patrocinato dal Comune di Santa Caterina Villarmosa, si terrà sabato 9 dicembre dalle 10 alle 16. Sarà poi l’occasione per rivivere insieme i momenti migliori di questo anno che sta per concludersi e dare qualche anticipazione sulle iniziative in cantiere per quello venturo. L’appuntamento è presso il Palazzo Comunale del borgo.



© Riproduzione riservata

